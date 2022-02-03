Сердар Азмун прилетел в Леверкузен, чтобы присоединиться к «Байеру»

Нападающий «Байера» Сердар Азмун прилетел в Леверкузен, чтобы присоединиться к команде.

Пресс-служба немецкого клуба выложила в Twitter видео с 27-летним иранцем в местном аэропорту.

Азмун перешел в «Байер» из «Зенита» в минувшем январе. Изначально немецкий клуб подписал с иранцем предварительный контракт, который должен был вступить в силу с сезона-2022/23, однако позднее стороны договорились о переходе футболиста в зимнее трансферное окно.

Азмун выступал за «Зенит» с февраля 2019 года, в сезоне-2021/22 он забил 10 голов и отдал 4 результативные передачи в 21 матче за команду.