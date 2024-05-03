«Бавария» сомневается по поводу назначения Флика

«Бавария» сомневается по поводу назначения Ханс-Дитера Флика на пост главного тренера команды, сообщает Bild.

По сведениям источника, руководство клуба считает, что 59-летний немец не подходит для перестройки команды. При этом репутация Флика была подпорчена после неудачного выступления сборной Германии на чемпионате мира-2022.

Флик покинул пост главного тренера «Баварии» в 2021 году. В СМИ писали, что одной из причин стали конфликты с руководством клуба по поводу трансферов.