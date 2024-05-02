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32-летняя Сабрина Виттман возглавила «Ингольштадт» из 3-го дивизиона Германии

«Ингольштадт» назначил главным тренером 32-летнюю Сабрину Виттман
Руслан Минаев
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Сабрина Виттман.
Фото Global Look Press

«Ингольштадт», выступающий в третьем дивизионе чемпионатов Германии, объявил о назначении Сабрины Виттман на должность временно исполняющей обязанности главного тренера.

32-летний специалист сменила ушедшего в отставку Михаэля Келльнера, при котором клуб опустился с 4-го на 11-е место в турнирной таблице.

Виттман ранее возглавляла команду до 19 лет, а также руководила отделом развития футбола. Срок ее соглашения с «Ингольштадтом» до конца этого сезона.

ФК Ингольштадт
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