32-летняя Сабрина Виттман возглавила «Ингольштадт» из 3-го дивизиона Германии
«Ингольштадт» назначил главным тренером 32-летнюю Сабрину Виттман
«Ингольштадт», выступающий в третьем дивизионе чемпионатов Германии, объявил о назначении Сабрины Виттман на должность временно исполняющей обязанности главного тренера.
32-летний специалист сменила ушедшего в отставку Михаэля Келльнера, при котором клуб опустился с 4-го на 11-е место в турнирной таблице.
Виттман ранее возглавляла команду до 19 лет, а также руководила отделом развития футбола. Срок ее соглашения с «Ингольштадтом» до конца этого сезона.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|31
|25
|6
|0
|77-22
|81
|
2
|Бавария
|31
|22
|3
|6
|89-38
|69
|
3
|Штутгарт
|31
|20
|4
|7
|70-38
|64
|
4
|РБ Лейпциг
|31
|19
|5
|7
|73-35
|62
|
5
|Боруссия Д
|31
|16
|9
|6
|59-39
|57
|
6
|Айнтрахт Ф
|31
|11
|12
|8
|47-42
|45
|
7
|Фрайбург
|31
|11
|7
|13
|43-55
|40
|
8
|Аугсбург
|31
|10
|9
|12
|48-52
|39
|
9
|Хоффенхайм
|31
|11
|6
|14
|55-63
|39
|
10
|Хайденхайм
|31
|9
|10
|12
|44-52
|37
|
11
|Вердер
|31
|10
|7
|14
|41-50
|37
|
12
|Вольфсбург
|31
|9
|7
|15
|37-51
|34
|
13
|Боруссия М
|31
|7
|11
|13
|53-60
|32
|
14
|Унион Б
|31
|8
|6
|17
|26-50
|30
|
15
|Бохум
|31
|6
|12
|13
|37-62
|30
|
16
|Майнц
|31
|5
|13
|13
|32-49
|28
|
17
|Кельн
|31
|4
|11
|16
|24-54
|23
|
18
|Дармштадт
|31
|3
|8
|20
|30-73
|17
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|3.05
|21:30
|
Хоффенхайм – РБ Лейпциг
|- : -
|4.05
|16:30
|
Боруссия Д – Аугсбург
|- : -
|4.05
|16:30
|
Штутгарт – Бавария
|- : -
|4.05
|16:30
|
Вердер – Боруссия М
|- : -
|4.05
|16:30
|
Вольфсбург – Дармштадт
|- : -
|4.05
|19:30
|
Кельн – Фрайбург
|- : -
|5.05
|16:30
|
Унион Б – Бохум
|- : -
|5.05
|18:30
|
Айнтрахт Ф – Байер
|- : -
|5.05
|20:30
|
Хайденхайм – Майнц
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|35
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|25
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|24
|П
|
|
Алехандро Гримальдо
Байер
|13
|
|
Лерой Сане
Бавария
|11
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|11
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|25
|2
|2
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|23
|2
|6
|
|
Тута
Айнтрахт Ф
|27
|1
|1
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