32-летняя Сабрина Виттман возглавила «Ингольштадт» из 3-го дивизиона Германии

«Ингольштадт», выступающий в третьем дивизионе чемпионатов Германии, объявил о назначении Сабрины Виттман на должность временно исполняющей обязанности главного тренера.

32-летний специалист сменила ушедшего в отставку Михаэля Келльнера, при котором клуб опустился с 4-го на 11-е место в турнирной таблице.

Виттман ранее возглавляла команду до 19 лет, а также руководила отделом развития футбола. Срок ее соглашения с «Ингольштадтом» до конца этого сезона.