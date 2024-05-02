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Сегодня, 19:59

Моуринью отклонил несколько предложений ради работы в «Баварии»

Виктория Кравченко
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Жозе Моуринью.
Фото Global Look Press

Португальский футбольный тренер Жозе Моуриньо отклонил несколько предложений от клубов ради работы в «Баварии», сообщает BILD.

По данным издания, специалист считает клуб привлекательным местом для продолжения тренерской карьеры.

Руководство «Баварии» будет рассматривать кандидатуру португальца из-за его стиля игры.

По окончании сезона Томас Тухель покинет пост главного тренера. На его место рассматривался Ральф Рангник, однако он отказался от предложения ради продолжения работы в сборной Австрии.

ФК Бавария
Жозе Моуринью
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 Штутгарт 31 20 4 7 70-38 64
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9
 Хоффенхайм 31 11 6 14 55-63 39
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14
 Унион Б 31 8 6 17 26-50 30
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 Бохум 31 6 12 13 37-62 30
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