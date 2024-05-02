Моуринью отклонил несколько предложений ради работы в «Баварии»
Португальский футбольный тренер Жозе Моуриньо отклонил несколько предложений от клубов ради работы в «Баварии», сообщает BILD.
По данным издания, специалист считает клуб привлекательным местом для продолжения тренерской карьеры.
Руководство «Баварии» будет рассматривать кандидатуру португальца из-за его стиля игры.
По окончании сезона Томас Тухель покинет пост главного тренера. На его место рассматривался Ральф Рангник, однако он отказался от предложения ради продолжения работы в сборной Австрии.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|31
|25
|6
|0
|77-22
|81
|
2
|Бавария
|31
|22
|3
|6
|89-38
|69
|
3
|Штутгарт
|31
|20
|4
|7
|70-38
|64
|
4
|РБ Лейпциг
|31
|19
|5
|7
|73-35
|62
|
5
|Боруссия Д
|31
|16
|9
|6
|59-39
|57
|
6
|Айнтрахт Ф
|31
|11
|12
|8
|47-42
|45
|
7
|Фрайбург
|31
|11
|7
|13
|43-55
|40
|
8
|Аугсбург
|31
|10
|9
|12
|48-52
|39
|
9
|Хоффенхайм
|31
|11
|6
|14
|55-63
|39
|
10
|Хайденхайм
|31
|9
|10
|12
|44-52
|37
|
11
|Вердер
|31
|10
|7
|14
|41-50
|37
|
12
|Вольфсбург
|31
|9
|7
|15
|37-51
|34
|
13
|Боруссия М
|31
|7
|11
|13
|53-60
|32
|
14
|Унион Б
|31
|8
|6
|17
|26-50
|30
|
15
|Бохум
|31
|6
|12
|13
|37-62
|30
|
16
|Майнц
|31
|5
|13
|13
|32-49
|28
|
17
|Кельн
|31
|4
|11
|16
|24-54
|23
|
18
|Дармштадт
|31
|3
|8
|20
|30-73
|17
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|3.05
|21:30
|
Хоффенхайм – РБ Лейпциг
|- : -
|4.05
|16:30
|
Боруссия Д – Аугсбург
|- : -
|4.05
|16:30
|
Штутгарт – Бавария
|- : -
|4.05
|16:30
|
Вердер – Боруссия М
|- : -
|4.05
|16:30
|
Вольфсбург – Дармштадт
|- : -
|4.05
|19:30
|
Кельн – Фрайбург
|- : -
|5.05
|16:30
|
Унион Б – Бохум
|- : -
|5.05
|18:30
|
Айнтрахт Ф – Байер
|- : -
|5.05
|20:30
|
Хайденхайм – Майнц
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|35
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|25
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|24
|П
|
|
Алехандро Гримальдо
Байер
|13
|
|
Лерой Сане
Бавария
|11
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|11
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|25
|2
|2
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|23
|2
|6
|
|
Тута
Айнтрахт Ф
|27
|1
|1
Новости