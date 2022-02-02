Форвард Томас Мюллер высказался о своем будущем в «Баварии»

Нападающий «Баварии» Мюллер рассказал о возможном продлении контракта с клубом

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер высказался о своем будущем в мюнхенском клубе.

«Никто из клуба не обращался ко мне. Посмотрим, что случится в будущем», — цитирует форварда Bild.

Соглашение игрока с «Баварией» рассчитано до лета 2023 года. Ранее сообщалось, что в немце заинтересованы «Эвертон» и «Ньюкасл».

Мюллер — воспитанник академии «Баварии». С 2007 года он играет за основную команду мюнхинцев. В этом сезоне 32-летний форвард провел 20 матчей в бундеслиге, забил 6 голов и сделал 16 результативных передач.