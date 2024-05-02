«Бавария» не планирует приглашать Зидана на пост главного тренера

«Бавария» не рассматривает французского тренера Зинедина Зидана на пост главного тренера, пишет Bild.

По данным источника, мюнхенский клуб лично все еще не связался с Зиданом, так как руководство не считает специалиста подходящим кандидатом на пост главного тренера.

Кроме того, 51-летний француз не знает немецкого языка и имеет низкий уровень владения английским языком. Это также не устраивает руководство «Баварии».