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Сегодня, 20:53

«Бавария» не планирует приглашать Зидана на пост главного тренера

Виктория Кравченко
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«Бавария» не рассматривает французского тренера Зинедина Зидана на пост главного тренера, пишет Bild.

По данным источника, мюнхенский клуб лично все еще не связался с Зиданом, так как руководство не считает специалиста подходящим кандидатом на пост главного тренера.

Кроме того, 51-летний француз не знает немецкого языка и имеет низкий уровень владения английским языком. Это также не устраивает руководство «Баварии».

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 31 25 6 0 77-22 81
2
 Бавария 31 22 3 6 89-38 69
3
 Штутгарт 31 20 4 7 70-38 64
4
 РБ Лейпциг 31 19 5 7 73-35 62
5
 Боруссия Д 31 16 9 6 59-39 57
6
 Айнтрахт Ф 31 11 12 8 47-42 45
7
 Фрайбург 31 11 7 13 43-55 40
8
 Аугсбург 31 10 9 12 48-52 39
9
 Хоффенхайм 31 11 6 14 55-63 39
10
 Хайденхайм 31 9 10 12 44-52 37
11
 Вердер 31 10 7 14 41-50 37
12
 Вольфсбург 31 9 7 15 37-51 34
13
 Боруссия М 31 7 11 13 53-60 32
14
 Унион Б 31 8 6 17 26-50 30
15
 Бохум 31 6 12 13 37-62 30
16
 Майнц 31 5 13 13 32-49 28
17
 Кельн 31 4 11 16 24-54 23
18
 Дармштадт 31 3 8 20 30-73 17
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3.05 21:30
Хоффенхайм – РБ Лейпциг
 - : -
4.05 16:30
Боруссия Д – Аугсбург
 - : -
4.05 16:30
Штутгарт – Бавария
 - : -
4.05 16:30
Вердер – Боруссия М
 - : -
4.05 16:30
Вольфсбург – Дармштадт
 - : -
4.05 19:30
Кельн – Фрайбург
 - : -
5.05 16:30
Унион Б – Бохум
 - : -
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Айнтрахт Ф – Байер
 - : -
5.05 20:30
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Штутгарт

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Лоис Опенда

Лоис Опенда

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П
Алехандро Гримальдо

Алехандро Гримальдо

Байер

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Лерой Сане

Лерой Сане

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Ян-Никлас Бесте

Ян-Никлас Бесте

Хайденхайм

 11
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

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Дармштадт

 23 2 6
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Айнтрахт Ф

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