«Зенит» объявил об уходе Азмуна в «Байер» зимой

«Зенит» и «Байер» договорились о переходе форварда Сердара Азмуна в немецкий клуб в зимнее трансферное окно, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.

Сердар Азмун присоединился к команде в феврале 2019-го и за три года стал одним из самых результативных нападающих в истории клуба. На счету нападающего — 62 мяча в 104 матчах, 17 голевых передач, а также титул лучшего бомбардира сезона-2019/20 и лучшего футболиста сезона-2020/21 по версии РФС.

С учетом голов за «Ростов» и «Рубин» нападающий является лучшим бомбардиром среди легионеров в истории чемпионатов России наряду с Вагнером Лав (по 85 голов).

Вместе с Азмуном сине-бело-голубые завоевали три титула чемпионов страны, Кубок и два Суперкубка России.

До этого иранец подписал предварительный контракт с «Байером», который должен был вступить в силу со следующего сезона по истечении срока соглашения с «Зенитом».