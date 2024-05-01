Президент «Баварии»: «В настоящее время у нас идут активные переговоры с Рангником»
Президент «Баварии» Герберт Хайнер подтвердил, что клуб ведет переговоры с Ральфом Рангником.
«В настоящее время у нас идут активные переговоры с Ральфом, но нам нужно подождать еще несколько дней. Он отличный футбольный специалист. Если все получится, это будет очень хороший выбор», — приводит слова Хайнер Bayern & Germany.
Ранее сообщалось, что почетный президент «Баварии» Ули Хенесс выступает за назначение 65-летнего Рангника новым главным тренером команды.
В феврале «Бавария» объявила об уходе нынешнего главного тренера Томаса Тухеля по окончании сезона.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|31
|25
|6
|0
|77-22
|81
|
2
|Бавария
|31
|22
|3
|6
|89-38
|69
|
3
|Штутгарт
|31
|20
|4
|7
|70-38
|64
|
4
|РБ Лейпциг
|31
|19
|5
|7
|73-35
|62
|
5
|Боруссия Д
|31
|16
|9
|6
|59-39
|57
|
6
|Айнтрахт Ф
|31
|11
|12
|8
|47-42
|45
|
7
|Фрайбург
|31
|11
|7
|13
|43-55
|40
|
8
|Аугсбург
|31
|10
|9
|12
|48-52
|39
|
9
|Хоффенхайм
|31
|11
|6
|14
|55-63
|39
|
10
|Хайденхайм
|31
|9
|10
|12
|44-52
|37
|
11
|Вердер
|31
|10
|7
|14
|41-50
|37
|
12
|Вольфсбург
|31
|9
|7
|15
|37-51
|34
|
13
|Боруссия М
|31
|7
|11
|13
|53-60
|32
|
14
|Унион Б
|31
|8
|6
|17
|26-50
|30
|
15
|Бохум
|31
|6
|12
|13
|37-62
|30
|
16
|Майнц
|31
|5
|13
|13
|32-49
|28
|
17
|Кельн
|31
|4
|11
|16
|24-54
|23
|
18
|Дармштадт
|31
|3
|8
|20
|30-73
|17
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|3.05
|21:30
|
Хоффенхайм – РБ Лейпциг
|- : -
|4.05
|16:30
|
Боруссия Д – Аугсбург
|- : -
|4.05
|16:30
|
Штутгарт – Бавария
|- : -
|4.05
|16:30
|
Вердер – Боруссия М
|- : -
|4.05
|16:30
|
Вольфсбург – Дармштадт
|- : -
|4.05
|19:30
|
Кельн – Фрайбург
|- : -
|5.05
|16:30
|
Унион Б – Бохум
|- : -
|5.05
|18:30
|
Айнтрахт Ф – Байер
|- : -
|5.05
|20:30
|
Хайденхайм – Майнц
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|35
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|25
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|24
|П
|
|
Алехандро Гримальдо
Байер
|13
|
|
Лерой Сане
Бавария
|11
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|11
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|25
|2
|2
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|23
|2
|6
|
|
Тута
Айнтрахт Ф
|27
|1
|1
Новости