Президент «Баварии»: «В настоящее время у нас идут активные переговоры с Рангником»

Президент «Баварии» Герберт Хайнер подтвердил, что клуб ведет переговоры с Ральфом Рангником.

«В настоящее время у нас идут активные переговоры с Ральфом, но нам нужно подождать еще несколько дней. Он отличный футбольный специалист. Если все получится, это будет очень хороший выбор», — приводит слова Хайнер Bayern & Germany.

Ранее сообщалось, что почетный президент «Баварии» Ули Хенесс выступает за назначение 65-летнего Рангника новым главным тренером команды.

В феврале «Бавария» объявила об уходе нынешнего главного тренера Томаса Тухеля по окончании сезона.