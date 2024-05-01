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Сегодня, 07:09

Президент «Баварии»: «В настоящее время у нас идут активные переговоры с Рангником»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент «Баварии» Герберт Хайнер подтвердил, что клуб ведет переговоры с Ральфом Рангником.

«В настоящее время у нас идут активные переговоры с Ральфом, но нам нужно подождать еще несколько дней. Он отличный футбольный специалист. Если все получится, это будет очень хороший выбор», — приводит слова Хайнер Bayern & Germany.

Ральф Рангник. Рангник провалился в «Локомотиве», а сейчас — главный кандидат на пост тренера «Баварии». Как такое возможно?

Ранее сообщалось, что почетный президент «Баварии» Ули Хенесс выступает за назначение 65-летнего Рангника новым главным тренером команды.

В феврале «Бавария» объявила об уходе нынешнего главного тренера Томаса Тухеля по окончании сезона.

ФК Бавария
Ральф Рангник
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Тухель оценил прогресс Беллингема в «Реале»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 31 25 6 0 77-22 81
2
 Бавария 31 22 3 6 89-38 69
3
 Штутгарт 31 20 4 7 70-38 64
4
 РБ Лейпциг 31 19 5 7 73-35 62
5
 Боруссия Д 31 16 9 6 59-39 57
6
 Айнтрахт Ф 31 11 12 8 47-42 45
7
 Фрайбург 31 11 7 13 43-55 40
8
 Аугсбург 31 10 9 12 48-52 39
9
 Хоффенхайм 31 11 6 14 55-63 39
10
 Хайденхайм 31 9 10 12 44-52 37
11
 Вердер 31 10 7 14 41-50 37
12
 Вольфсбург 31 9 7 15 37-51 34
13
 Боруссия М 31 7 11 13 53-60 32
14
 Унион Б 31 8 6 17 26-50 30
15
 Бохум 31 6 12 13 37-62 30
16
 Майнц 31 5 13 13 32-49 28
17
 Кельн 31 4 11 16 24-54 23
18
 Дармштадт 31 3 8 20 30-73 17
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
3.05 21:30
Хоффенхайм – РБ Лейпциг
 - : -
4.05 16:30
Боруссия Д – Аугсбург
 - : -
4.05 16:30
Штутгарт – Бавария
 - : -
4.05 16:30
Вердер – Боруссия М
 - : -
4.05 16:30
Вольфсбург – Дармштадт
 - : -
4.05 19:30
Кельн – Фрайбург
 - : -
5.05 16:30
Унион Б – Бохум
 - : -
5.05 18:30
Айнтрахт Ф – Байер
 - : -
5.05 20:30
Хайденхайм – Майнц
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 35
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 25
Лоис Опенда

Лоис Опенда

РБ Лейпциг

 24
П
Алехандро Гримальдо

Алехандро Гримальдо

Байер

 13
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 11
Ян-Никлас Бесте

Ян-Никлас Бесте

Хайденхайм

 11
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 25 2 2
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 23 2 6
Тута

Тута

Айнтрахт Ф

 27 1 1
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