«Лейпциг» одержал волевую победу над дортмундской «Боруссией»
«Лейпциг» на своем поле обыграл дортмундскую «Боруссию» в матче 31-го тура чемпионата Германии — 4:1.
Гости открыли счет на 20-й минуте встречи. Автором забитого мяча стал Джейдон Санчо. Хозяева ответили голами Лоиса Опенда (23-я минута), Беньямина Шешко (45), Мохамеда Симакана (46) и Кристофа Баумгартнера (80).
«Лейпциг» закрепился на 4-м месте в турнирной таблице бундеслиги, набрав 62 очка. «Боруссия» идет 5-й (57).
В параллельной игре 31-го тура «Фрайбург» потерпел домашнее поражение от «Вольфсбурга» (1:2).
У гостей голы забили Максимилиан Арнольд (82) и Максенса Лакруа (90). Забитый мяч хозяев был записан на футболиста «волков» Себастьяна Борнау (42).
«Фрайбург» располагается на 7-й строчке в таблице, имея в своем активе 40 набранных очков. «Вольфсбург» поднялся на 12-е место (34).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|30
|25
|5
|0
|75-20
|80
|
2
|Бавария
|31
|22
|3
|6
|89-38
|69
|
3
|Штутгарт
|30
|20
|3
|7
|68-36
|63
|
4
|РБ Лейпциг
|31
|19
|5
|7
|73-35
|62
|
5
|Боруссия Д
|31
|16
|9
|6
|59-39
|57
|
6
|Айнтрахт Ф
|31
|11
|12
|8
|47-42
|45
|
7
|Фрайбург
|31
|11
|7
|13
|43-55
|40
|
8
|Аугсбург
|31
|10
|9
|12
|48-52
|39
|
9
|Хоффенхайм
|31
|11
|6
|14
|55-63
|39
|
10
|Вердер
|31
|10
|7
|14
|41-50
|37
|
11
|Хайденхайм
|30
|8
|10
|12
|43-52
|34
|
12
|Вольфсбург
|31
|9
|7
|15
|37-51
|34
|
13
|Боруссия М
|30
|7
|10
|13
|53-60
|31
|
14
|Бохум
|31
|6
|12
|13
|37-62
|30
|
15
|Унион Б
|30
|8
|5
|17
|26-50
|29
|
16
|Майнц
|30
|5
|12
|13
|31-48
|27
|
17
|Кельн
|30
|4
|10
|16
|23-53
|22
|
18
|Дармштадт
|30
|3
|8
|19
|30-72
|17
|26.04
|21:30
|
Бохум – Хоффенхайм
|3 : 2
|27.04
|16:30
|
Аугсбург – Вердер
|0 : 3
|27.04
|16:30
|
Бавария – Айнтрахт Ф
|2 : 1
|27.04
|16:30
|
Фрайбург – Вольфсбург
|1 : 2
|27.04
|16:30
|
РБ Лейпциг – Боруссия Д
|4 : 1
|27.04
|19:30
|
Байер – Штутгарт
|- : -
|28.04
|16:30
|
Боруссия М – Унион Б
|- : -
|28.04
|18:30
|
Майнц – Кельн
|- : -
|28.04
|20:30
|
Дармштадт – Хайденхайм
|- : -
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|35
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|25
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|24
|П
|
|
Алехандро Гримальдо
Байер
|12
|
|
Лерой Сане
Бавария
|11
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|11
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|25
|2
|2
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|22
|2
|6
|
|
Тута
Айнтрахт Ф
|27
|1
|1