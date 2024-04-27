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Сегодня, 18:29

«Лейпциг» одержал волевую победу над дортмундской «Боруссией»

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Лоис Опенда (слева) и Юлиан Рюерсон в матче «Лейпциг» — «Боруссия».
Фото Global Look Press

«Лейпциг» на своем поле обыграл дортмундскую «Боруссию» в матче 31-го тура чемпионата Германии — 4:1.

Гости открыли счет на 20-й минуте встречи. Автором забитого мяча стал Джейдон Санчо. Хозяева ответили голами Лоиса Опенда (23-я минута), Беньямина Шешко (45), Мохамеда Симакана (46) и Кристофа Баумгартнера (80).

«Лейпциг» закрепился на 4-м месте в турнирной таблице бундеслиги, набрав 62 очка. «Боруссия» идет 5-й (57).

Германия. Бундеслига 1. 31-й тур
27 апр, 16:30. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
РБ Лейпциг
4:1
Боруссия Д

В параллельной игре 31-го тура «Фрайбург» потерпел домашнее поражение от «Вольфсбурга» (1:2).

У гостей голы забили Максимилиан Арнольд (82) и Максенса Лакруа (90). Забитый мяч хозяев был записан на футболиста «волков» Себастьяна Борнау (42).

«Фрайбург» располагается на 7-й строчке в таблице, имея в своем активе 40 набранных очков. «Вольфсбург» поднялся на 12-е место (34).

Германия. Бундеслига 1. 31-й тур
27 апр, 16:30. Europa-Park Stadion (Фрайбург)
Фрайбург
1:2
Вольфсбург

ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Вольфсбург
ФК Лейпциг
ФК Фрайбург
Бундеслига
1
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Дубль Кейна принес «Баварии» победу над «Айнтрахтом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 30 25 5 0 75-20 80
2
 Бавария 31 22 3 6 89-38 69
3
 Штутгарт 30 20 3 7 68-36 63
4
 РБ Лейпциг 31 19 5 7 73-35 62
5
 Боруссия Д 31 16 9 6 59-39 57
6
 Айнтрахт Ф 31 11 12 8 47-42 45
7
 Фрайбург 31 11 7 13 43-55 40
8
 Аугсбург 31 10 9 12 48-52 39
9
 Хоффенхайм 31 11 6 14 55-63 39
10
 Вердер 31 10 7 14 41-50 37
11
 Хайденхайм 30 8 10 12 43-52 34
12
 Вольфсбург 31 9 7 15 37-51 34
13
 Боруссия М 30 7 10 13 53-60 31
14
 Бохум 31 6 12 13 37-62 30
15
 Унион Б 30 8 5 17 26-50 29
16
 Майнц 30 5 12 13 31-48 27
17
 Кельн 30 4 10 16 23-53 22
18
 Дармштадт 30 3 8 19 30-72 17
Результаты / календарь
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26.04 21:30
Бохум – Хоффенхайм
 3 : 2
27.04 16:30
Аугсбург – Вердер
 0 : 3
27.04 16:30
Бавария – Айнтрахт Ф
 2 : 1
27.04 16:30
Фрайбург – Вольфсбург
 1 : 2
27.04 16:30
РБ Лейпциг – Боруссия Д
 4 : 1
27.04 19:30
Байер – Штутгарт
 - : -
28.04 16:30
Боруссия М – Унион Б
 - : -
28.04 18:30
Майнц – Кельн
 - : -
28.04 20:30
Дармштадт – Хайденхайм
 - : -
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Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 35
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 25
Лоис Опенда

Лоис Опенда

РБ Лейпциг

 24
П
Алехандро Гримальдо

Алехандро Гримальдо

Байер

 12
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 11
Ян-Никлас Бесте

Ян-Никлас Бесте

Хайденхайм

 11
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 25 2 2
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 22 2 6
Тута

Тута

Айнтрахт Ф

 27 1 1
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