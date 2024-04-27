«Лейпциг» одержал волевую победу над дортмундской «Боруссией»

«Лейпциг» на своем поле обыграл дортмундскую «Боруссию» в матче 31-го тура чемпионата Германии — 4:1.

Гости открыли счет на 20-й минуте встречи. Автором забитого мяча стал Джейдон Санчо. Хозяева ответили голами Лоиса Опенда (23-я минута), Беньямина Шешко (45), Мохамеда Симакана (46) и Кристофа Баумгартнера (80).

«Лейпциг» закрепился на 4-м месте в турнирной таблице бундеслиги, набрав 62 очка. «Боруссия» идет 5-й (57).

В параллельной игре 31-го тура «Фрайбург» потерпел домашнее поражение от «Вольфсбурга» (1:2).

У гостей голы забили Максимилиан Арнольд (82) и Максенса Лакруа (90). Забитый мяч хозяев был записан на футболиста «волков» Себастьяна Борнау (42).

«Фрайбург» располагается на 7-й строчке в таблице, имея в своем активе 40 набранных очков. «Вольфсбург» поднялся на 12-е место (34).