Мюллер — о конфликте Тухеля и почетного президента «Баварии» Хенесса: «Мне плевать»
Нападающий «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал конфликт между главным тренером команды Томасом Тухелем и почетным президентом Ули Хенессом.
Ранее Хенесс заявил, что Тухель только покупает игроков, но не занимается развитием молодых футболистов. Главный тренер мюнхенцев опроверг слова Хенесса, подчеркнув, что они оскорбляют его .
«Если бы Ули Хенесс сделал заявление, а никто не спрашивал его, то фонового шума вообще не было бы. Процитирую Оливера Кана из легендарного интервью: «Мне плевать», — приводит слова Мюллера Sky Germany.
«Бавария» в феврале объявила об уходе Тухеля с поста главного тренера по окончании сезона. Мюнхенцы досрочно лишились шансов на чемпионство в бундеслиге в текущем сезоне.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|31
|25
|6
|0
|77-22
|81
|
2
|Бавария
|31
|22
|3
|6
|89-38
|69
|
3
|Штутгарт
|31
|20
|4
|7
|70-38
|64
|
4
|РБ Лейпциг
|31
|19
|5
|7
|73-35
|62
|
5
|Боруссия Д
|31
|16
|9
|6
|59-39
|57
|
6
|Айнтрахт Ф
|31
|11
|12
|8
|47-42
|45
|
7
|Фрайбург
|31
|11
|7
|13
|43-55
|40
|
8
|Аугсбург
|31
|10
|9
|12
|48-52
|39
|
9
|Хоффенхайм
|31
|11
|6
|14
|55-63
|39
|
10
|Вердер
|31
|10
|7
|14
|41-50
|37
|
11
|Хайденхайм
|30
|8
|10
|12
|43-52
|34
|
12
|Вольфсбург
|31
|9
|7
|15
|37-51
|34
|
13
|Боруссия М
|30
|7
|10
|13
|53-60
|31
|
14
|Бохум
|31
|6
|12
|13
|37-62
|30
|
15
|Унион Б
|30
|8
|5
|17
|26-50
|29
|
16
|Майнц
|30
|5
|12
|13
|31-48
|27
|
17
|Кельн
|30
|4
|10
|16
|23-53
|22
|
18
|Дармштадт
|30
|3
|8
|19
|30-72
|17
|26.04
|21:30
|
Бохум – Хоффенхайм
|3 : 2
|27.04
|16:30
|
Аугсбург – Вердер
|0 : 3
|27.04
|16:30
|
Бавария – Айнтрахт Ф
|2 : 1
|27.04
|16:30
|
Фрайбург – Вольфсбург
|1 : 2
|27.04
|16:30
|
РБ Лейпциг – Боруссия Д
|4 : 1
|27.04
|19:30
|
Байер – Штутгарт
|2 : 2
|28.04
|16:30
|
Боруссия М – Унион Б
|- : -
|28.04
|18:30
|
Майнц – Кельн
|- : -
|28.04
|20:30
|
Дармштадт – Хайденхайм
|- : -
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|35
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|25
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|24
|П
|
|
Алехандро Гримальдо
Байер
|13
|
|
Лерой Сане
Бавария
|11
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|11
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|25
|2
|2
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|22
|2
|6
|
|
Тута
Айнтрахт Ф
|27
|1
|1