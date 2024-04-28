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Сегодня, 08:37

Мюллер — о конфликте Тухеля и почетного президента «Баварии» Хенесса: «Мне плевать»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал конфликт между главным тренером команды Томасом Тухелем и почетным президентом Ули Хенессом.

Ранее Хенесс заявил, что Тухель только покупает игроков, но не занимается развитием молодых футболистов. Главный тренер мюнхенцев опроверг слова Хенесса, подчеркнув, что они оскорбляют его .

«Если бы Ули Хенесс сделал заявление, а никто не спрашивал его, то фонового шума вообще не было бы. Процитирую Оливера Кана из легендарного интервью: «Мне плевать», — приводит слова Мюллера Sky Germany.

«Бавария» в феврале объявила об уходе Тухеля с поста главного тренера по окончании сезона. Мюнхенцы досрочно лишились шансов на чемпионство в бундеслиге в текущем сезоне.

Томас Мюллер
Ули Хенесс
Футбол
ФК Бавария
Томас Тухель
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Неделя

«Байер» ушел от поражения в матче со «Штутгартом» и продлил рекордную серию
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 31 25 6 0 77-22 81
2
 Бавария 31 22 3 6 89-38 69
3
 Штутгарт 31 20 4 7 70-38 64
4
 РБ Лейпциг 31 19 5 7 73-35 62
5
 Боруссия Д 31 16 9 6 59-39 57
6
 Айнтрахт Ф 31 11 12 8 47-42 45
7
 Фрайбург 31 11 7 13 43-55 40
8
 Аугсбург 31 10 9 12 48-52 39
9
 Хоффенхайм 31 11 6 14 55-63 39
10
 Вердер 31 10 7 14 41-50 37
11
 Хайденхайм 30 8 10 12 43-52 34
12
 Вольфсбург 31 9 7 15 37-51 34
13
 Боруссия М 30 7 10 13 53-60 31
14
 Бохум 31 6 12 13 37-62 30
15
 Унион Б 30 8 5 17 26-50 29
16
 Майнц 30 5 12 13 31-48 27
17
 Кельн 30 4 10 16 23-53 22
18
 Дармштадт 30 3 8 19 30-72 17
Результаты / календарь
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
26.04 21:30
Бохум – Хоффенхайм
 3 : 2
27.04 16:30
Аугсбург – Вердер
 0 : 3
27.04 16:30
Бавария – Айнтрахт Ф
 2 : 1
27.04 16:30
Фрайбург – Вольфсбург
 1 : 2
27.04 16:30
РБ Лейпциг – Боруссия Д
 4 : 1
27.04 19:30
Байер – Штутгарт
 2 : 2
28.04 16:30
Боруссия М – Унион Б
 - : -
28.04 18:30
Майнц – Кельн
 - : -
28.04 20:30
Дармштадт – Хайденхайм
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 35
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 25
Лоис Опенда

Лоис Опенда

РБ Лейпциг

 24
П
Алехандро Гримальдо

Алехандро Гримальдо

Байер

 13
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 11
Ян-Никлас Бесте

Ян-Никлас Бесте

Хайденхайм

 11
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 25 2 2
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 22 2 6
Тута

Тута

Айнтрахт Ф

 27 1 1
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