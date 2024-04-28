Мюллер — о конфликте Тухеля и почетного президента «Баварии» Хенесса: «Мне плевать»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал конфликт между главным тренером команды Томасом Тухелем и почетным президентом Ули Хенессом.

Ранее Хенесс заявил, что Тухель только покупает игроков, но не занимается развитием молодых футболистов. Главный тренер мюнхенцев опроверг слова Хенесса, подчеркнув, что они оскорбляют его .

«Если бы Ули Хенесс сделал заявление, а никто не спрашивал его, то фонового шума вообще не было бы. Процитирую Оливера Кана из легендарного интервью: «Мне плевать», — приводит слова Мюллера Sky Germany.

«Бавария» в феврале объявила об уходе Тухеля с поста главного тренера по окончании сезона. Мюнхенцы досрочно лишились шансов на чемпионство в бундеслиге в текущем сезоне.