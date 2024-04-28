«Майнц» и «Кельн» сыграли вничью в матче бундеслиги

«Майнц» дома сыграл ничью с «Кельном» в матче 31-го тура бундеслиги — 1:1.

На 29-й минуте гол забил полузащитник команды хозяев Леандру Баррейру. В добавленное время счет сравнял Флориан Каинц, который реализовал пенальти. На 90+9-й минуте встречи Филипп Мвене получил прямую красную карточку и оставил «Майнц» в меньшинстве.

«Майнц» с 28 очками занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Кельн» (23) располагается на строчку ниже.

В следующем туре команда Бо Хенриксена сыграет против «Хайденхайма» (5 мая), а красно-белые встретятся с «Фрайбургом» (4 мая).