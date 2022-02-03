Директор «Байера» Рольфес: «Очень удивлюсь, если Азмун приедет в такой хорошей форме, чтобы сразу попасть в состав»

В «Байере» оценили состояние нападающего Азмуна после перехода из «Зенита»

Спортивный директор «Байера» Симон Рольфес прокомментировал переход нападающего Сердара Азмуна из «Зенита».

«У Сердара были легкие травмы и коронавирус, — приводит слова Рольфеса kicker. — Ближайшие несколько дней, а может, и недель, мы будет работать, чтобы вернуть Азмуна в форму. Когда начнется плотный график и будет много решающих матчей, он станет отличным дополнением для «Байера».

Директор леверкузенского клуба ответил, сможет ли нападающий сыграть в матче 21-го тура чемпионата Германии против «Боруссии», который состоится в воскресенье, 6 февраля.

«Я так не думаю, — сказал он. — Очень удивлюсь, если Азмун приедет в такой хорошей форме, чтобы сразу попасть в состав».

Сегодня, 3 февраля, 27-летний иранец прилетел в Леверкузен, чтобы присоединиться к «Байеру».

Азмун перешел из «Зенита» в «Байер» 30 января 2022 года. Контракт нападающего с леверкузенским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.