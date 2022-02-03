Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 17:21

Директор «Байера» Рольфес: «Очень удивлюсь, если Азмун приедет в такой хорошей форме, чтобы сразу попасть в состав»

В «Байере» оценили состояние нападающего Азмуна после перехода из «Зенита»
Карен Саркисян
Корреспондент

Спортивный директор «Байера» Симон Рольфес прокомментировал переход нападающего Сердара Азмуна из «Зенита».

«У Сердара были легкие травмы и коронавирус, — приводит слова Рольфеса kicker. — Ближайшие несколько дней, а может, и недель, мы будет работать, чтобы вернуть Азмуна в форму. Когда начнется плотный график и будет много решающих матчей, он станет отличным дополнением для «Байера».

Директор леверкузенского клуба ответил, сможет ли нападающий сыграть в матче 21-го тура чемпионата Германии против «Боруссии», который состоится в воскресенье, 6 февраля.

«Я так не думаю, — сказал он. — Очень удивлюсь, если Азмун приедет в такой хорошей форме, чтобы сразу попасть в состав».

Сегодня, 3 февраля, 27-летний иранец прилетел в Леверкузен, чтобы присоединиться к «Байеру».

Азмун перешел из «Зенита» в «Байер» 30 января 2022 года. Контракт нападающего с леверкузенским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Источник: https://www.kicker.de/trotz-visum-rolfes-glaubt-nicht-an-azmoun-einsatz-in-dortmund-888560/artikel
Сердар Азмун
Футбол
РПЛ
ФК Байер
ФК Зенит
1
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Нагиев с длинными волосами и первые в России фрик-бои. Каким был телепроект «Окна»
Война Плющенко и Ягудина: драки, водка и сглаз колдуна. Они до сих пор ненавидят друг друга
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 19-й тур после зимней паузы: «Спартак» — ЦСКА и другие матчи
Спортдиректор «Байера» Симон Рольфес: «Азмун не замена Шику. Он добавит недостающий компонент в атаку команды»
РФС наложил на «Химки» очередной запрет на регистрацию новых игроков
Федотов рассказал о вероятности возвращения Кокорина в «Сочи»
Хердур Магнуссон сыграет за ЦСКА впервые за 10 месяцев
«Удачи, брат мой. Русский Иммобиле». Деспотович пожелал Игнатьеву удачи в «Крыльях Советов»
Агент Ракицкого: «Зенит» сделал предложение о продлении контракта"
Материалы сюжета: Зима РПЛ-2021/22: трансферы, сборы и матчи клубов
Спортдиректор «Байера» Симон Рольфес: «Азмун не замена Шику. Он добавит недостающий компонент в атаку команды»
РФС наложил на «Химки» очередной запрет на регистрацию новых игроков
Федотов рассказал о вероятности возвращения Кокорина в «Сочи»
Сердар Азмун прилетел в Леверкузен, чтобы присоединиться к «Байеру»
Воронин: «Когда вижу Смолова в динамовской форме, ощущение, будто мы и не уходили из клуба»
Адамов: «Я заслуживал шанс побороться в «Краснодаре», но сверху посчитали иначе»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сердар Азмун прилетел в Леверкузен, чтобы присоединиться к «Байеру»

Спортдиректор «Байера» Симон Рольфес: «Азмун не замена Шику. Он добавит недостающий компонент в атаку команды»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 20 16 1 3 65-19 49
2
 Боруссия Д 20 14 1 5 52-31 43
3
 Байер 20 10 5 5 49-32 35
4
 РБ Лейпциг 20 9 4 7 38-23 31
5
 Фрайбург 20 9 6 5 33-23 33
6
 Хоффенхайм 20 9 4 7 41-32 31
7
 Майнц 20 8 3 9 28-23 27
8
 Унион Б 20 9 7 4 29-25 34
9
 Айнтрахт Ф 20 7 7 6 30-30 28
10
 Кельн 20 7 8 5 32-34 29
11
 Арминия 20 4 9 7 20-26 21
12
 Бохум 20 7 3 10 19-29 24
13
 Боруссия М 20 6 4 10 26-37 22
14
 Штутгарт 20 4 6 10 22-35 18
15
 Аугсбург 20 4 7 9 20-35 19
16
 Вольфсбург 20 6 3 11 17-32 21
17
 Герта 20 6 4 10 22-42 22
18
 Гр. Фюрт 20 2 4 14 17-52 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
4.02 22:30
Герта – Бохум
 - : -
5.02 17:30
Арминия – Боруссия М
 - : -
5.02 17:30
Аугсбург – Унион Б
 - : -
5.02 17:30
Кельн – Фрайбург
 - : -
5.02 17:30
Майнц – Хоффенхайм
 - : -
5.02 17:30
Штутгарт – Айнтрахт Ф
 - : -
5.02 20:30
Бавария – РБ Лейпциг
 - : -
6.02 17:30
Боруссия Д – Байер
 - : -
6.02 19:30
Вольфсбург – Гр. Фюрт
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 23
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 18
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 16
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 13
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 9
Андрей Крамарич

Андрей Крамарич

Хоффенхайм

 7
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 17 1 2
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 16 1 4
Роберт Андрих

Роберт Андрих

Байер

 16 1 3
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости