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Сегодня, 07:24

«Байер» заинтересован в защитнике «Реала» Начо

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Реала» Начо Фернандес может продолжить карьеру в «Байере», сообщает журналист Мигель Анхель Диас.

Контракт 34-летнего испанца с мадридцами истекает в конце сезона. Ранее появилась информация, что он не планирует продлевать соглашение с «Реалом».

Начо является воспитанником «Реала». Он провел в команде всю карьеру. В текущем сезоне на его счету 37 матчей за команду во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.

Хосе Игнасио Фернандес Иглесиас (Начо)
Футбол
ФК Байер
ФК Реал
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