«Байер» заинтересован в защитнике «Реала» Начо

Защитник «Реала» Начо Фернандес может продолжить карьеру в «Байере», сообщает журналист Мигель Анхель Диас.

Контракт 34-летнего испанца с мадридцами истекает в конце сезона. Ранее появилась информация, что он не планирует продлевать соглашение с «Реалом».

Начо является воспитанником «Реала». Он провел в команде всю карьеру. В текущем сезоне на его счету 37 матчей за команду во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.