Наумов: «Рангник — авантюрист, а не тренер. Не приглашал бы его в «Баварию»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о возможном назначении Ральфа Рангника на пост главного тренера «Баварии».

Сегодня, 1 мая, президент мюнхенцев Герберт Хайнер подтвердил, что в настоящее время клуб ведет активные переговоры с 65-летним специалистом.

«У Рангника где-то получилось, а где-то нет. «Бавария» считает, что он справится. Наверное, он зарекомендовал себя хорошо в Германии, чего нельзя сказать о работе в России. У Рангника ничего не получилось в «Локомотиве» так же, как и в Англии. Трудно сказать, чем руководствуется «Бавария», приглашая Рангника. Я бы его точно не назначил главным тренером такого клуба, потому что он авантюрист, а не тренер», — цитирует Наумова «РБ Спорт».

С июля по ноябрь 2021 года Рангник занимал должность руководителя «Локомотива» по спорту и развитию.

На данный момент специалист является главным тренером сборной Австрии.