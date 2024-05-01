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Сегодня, 19:21

Наумов: «Рангник — авантюрист, а не тренер. Не приглашал бы его в «Баварию»

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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о возможном назначении Ральфа Рангника на пост главного тренера «Баварии».

Сегодня, 1 мая, президент мюнхенцев Герберт Хайнер подтвердил, что в настоящее время клуб ведет активные переговоры с 65-летним специалистом.

«У Рангника где-то получилось, а где-то нет. «Бавария» считает, что он справится. Наверное, он зарекомендовал себя хорошо в Германии, чего нельзя сказать о работе в России. У Рангника ничего не получилось в «Локомотиве» так же, как и в Англии. Трудно сказать, чем руководствуется «Бавария», приглашая Рангника. Я бы его точно не назначил главным тренером такого клуба, потому что он авантюрист, а не тренер», — цитирует Наумова «РБ Спорт».

 
Ральф Рангник. Рангник провалился в «Локомотиве», а сейчас — главный кандидат на пост тренера «Баварии». Как такое возможно?

С июля по ноябрь 2021 года Рангник занимал должность руководителя «Локомотива» по спорту и развитию.

На данный момент специалист является главным тренером сборной Австрии.

Источник: «РБ Спорт»
ФК Бавария
Ральф Рангник
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Президент «Баварии»: «В настоящее время у нас идут активные переговоры с Рангником»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 31 25 6 0 77-22 81
2
 Бавария 31 22 3 6 89-38 69
3
 Штутгарт 31 20 4 7 70-38 64
4
 РБ Лейпциг 31 19 5 7 73-35 62
5
 Боруссия Д 31 16 9 6 59-39 57
6
 Айнтрахт Ф 31 11 12 8 47-42 45
7
 Фрайбург 31 11 7 13 43-55 40
8
 Аугсбург 31 10 9 12 48-52 39
9
 Хоффенхайм 31 11 6 14 55-63 39
10
 Хайденхайм 31 9 10 12 44-52 37
11
 Вердер 31 10 7 14 41-50 37
12
 Вольфсбург 31 9 7 15 37-51 34
13
 Боруссия М 31 7 11 13 53-60 32
14
 Унион Б 31 8 6 17 26-50 30
15
 Бохум 31 6 12 13 37-62 30
16
 Майнц 31 5 13 13 32-49 28
17
 Кельн 31 4 11 16 24-54 23
18
 Дармштадт 31 3 8 20 30-73 17
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3.05 21:30
Хоффенхайм – РБ Лейпциг
 - : -
4.05 16:30
Боруссия Д – Аугсбург
 - : -
4.05 16:30
Штутгарт – Бавария
 - : -
4.05 16:30
Вердер – Боруссия М
 - : -
4.05 16:30
Вольфсбург – Дармштадт
 - : -
4.05 19:30
Кельн – Фрайбург
 - : -
5.05 16:30
Унион Б – Бохум
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Бавария

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Ян-Никлас Бесте

Хайденхайм

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Максенс Лакруа

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Айнтрахт Ф

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