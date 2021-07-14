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Соболев: «Чувствуем себя хорошо. Могу сказать это и за Джикию с Зобниным»

14 июля 2021, 23:40
Самюэль Жиго и Александр Соболев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Самюэль Жиго и Александр Соболев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Форвард «Спартака» Александр Соболев после победы над «Рубином» (4:0) прокомментировал итог встречи и рассказал об ожиданиях перед началом сезона.

24-летний российский футболист забил гол казанцам на 56-й минуте матча.

«Начали тренироваться довольно недавно. Чувствуем себя хорошо. Могу сказать это и за Джикию с Зобниным. Через игры набираем форму. У нас еще одна игра в этом Кубке, а потом матч в лиге. К этому матчу мы будем готовы на 100 процентов. Сейчас пока немного тяжеловат. Но, повторюсь, к первой игре будем готовы на максимум», — сказал Соболев.

24 июля в 1-м туре сезона-2021/22 Тинькофф чемпионата России «Спартак» сыграет с «Рубином» в Казани.

Спартак — Рубин

 

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Владимир Пушкарев все материалы автора

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