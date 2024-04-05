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Сегодня, 12:41

В РФС рассматривают возможность проведения матча легенд сборных России и Бразилии

Виктория Кравченко
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Департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин заявил, что Российский футбольный союз (РФС) рассматривает возможность провести матч легенд сборных России и Бразилии.

«Думаю, можно обсудить с Кафу матч легенд сборных России и Бразилии. Это, как мне кажется, хорошая идея, у них много прекрасных футболистов, в том числе знакомых нашим болельщикам по выступлению в чемпионате России. И если они будут готовы приехать в Россию, то такой матч Лиги легенд может быть большим событием», — цитирует Терешина ТАСС.

В последний раз футболисты сборных России и Бразилии встречались 23 марта 2018 года в Москве в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу бразильцев.

Источник: https://tass.ru/sport/20453033
Сборная Бразилии по футболу
Сборная России по футболу
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