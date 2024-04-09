Черчесов оценил игру сборной России против команды Сербии

Бывший главный тренер национальной команды Станислав Черчесов заявил, что товарищеский матч против сборной Сербии получился не очень информативным для сборной России.

«Понятно, что по определенным причинам не удалось сыграть матч с командой Парагвая. Я уже и после матча с сербами говорил, что когда сборная выигрывает 4:0, есть определенная эйфория. Очень хорошо, что команда выиграла, я сам этим занимался и знаю, как непросто играть. И главный тренер, и игроки тогда сказали, что матч был неинформативным по разным причинам: и красная карточка повлияла, и вечер целиком сербам не удался», — цитирует Черчесова ТАСС.

21 марта российские игроки обыграли в товарищеском матче в Москве команду Сербии со счетом 4:0. Игра с командой Парагвая была отменена из-за теракта в подмосковном Красногорске.