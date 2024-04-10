Нигматуллин — о возможном матче против легенд Бразилии: «Буду разгребать свой график, чтобы поучаствовать»

Бывший футболист сборной России Руслан Нигматуллин в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова руководителя департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилла Терешина о возможном матче легенд сборной России и Бразилии.

«Если этот матч состоится, то я буду разгребать весь свой график ради того, чтобы поучаствовать в таком замечательном футбольном событии. Я, как амбассадор РФС, частенько принимаю участие в таких матчах. Думаю, что организаторы обо мне тоже не забудут», — сказал Нигматуллин «СЭ».

Ранее руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Терешин рассказал о планах по организации матча легенд сборных России и Бразилии.

(Денис Сафронов)