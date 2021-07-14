Член совета директоров «Спартака» Клейменов высказался о матче с «Рубином»

Член совета директоров «Спартака» и заместитель гендиректора Первого канала Кирилл Клейменов после победы над «Рубином» (4:0) в матче Кубка Матч Премьер прокомментировал итог встречи. Игра прошла в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена».

«Как болельщик, я получил удовольствие от счета, но надо дождаться официального матча. Сыграем с «Рубином» в Казани, тогда и поговорим про эмоции. Смотрел матч на трибуне, слышал выкрики футболистов, это было любопытно. Единственное, от чего ты получаешь удовольствие на пустом стадионе — от возможности услышать коммуникацию игроков.

Я, как член совета директоров, точно знаю, что такое корпоративная культура. Когда есть, что рассказать, можно рассказать. Но это не происходит в такой поздний час не по итогам заседания совета директоров", — сказал Клейменов.

В составе красно-белых в игре с казанцами голы забили Виктор Мозес, Александр Соболев, Роман Зобнин и Георгий Джикия.