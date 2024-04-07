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Сегодня, 07:11

В конце мая — начале июня РФС может провести матч легенд России и Белоруссии

Виктория Кравченко
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В конце мая — начале июня может состояться матч легенд сборных России и Белоруссии в Минске, сообщает «РБ Спорт».

Игра пройдет перед товарищеским матчем сборных, который запланирован на конец первой декады июня.

По данным источника, составе сборной Белоруссии сыграют ведущие белорусские футболисты 1990-х — 2000-х годов (братья Глеб, Тумилович, Гуренко, Штанюк, Яхимович, Максим и Мирослав Ромащенко, Калачев, Булыга, Кульчий, Корниленко, Кутузов).

В тренерский штаб белорусской команды может войти триумвират — Эдуард Малофеев, Анатолий Байдачный и Сергей Алейников.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/v-kontse-maya-nachale-iyunya-rfs-mozhet-provesti-match-legend-rossii-i-belarusi/
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