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Сегодня, 02:37

Испания сыграла товарищеский матч с Бразилией из-за отказа Аргентины

Евгений Козинов
Корреспондент
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Сборная Испании хотела сыграть товарищеский матч против Аргентины, но аргентинская федерация футбола запросили сумму денег, которую испанская сторона сочла недопустимой, сообщает El Pa?s. Вместо этого испанская команда играла с Бразилией.

Сборные Испании и Бразилии сыграли вничью (3:3) на стадионе «Сантьяго Бернабеу» во вторник, 26 марта. Бразильцы ушли от поражения на 7-й добавленной минуте встречи, реализовав пенальти.

Винисиус Жуниор и Альваро Мората. Бразилия и Испания сыграли матч против расизма из-за Винисиуса. Игрок плакал на пресс-конференции и злил соперников
Футбол
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Испании по футболу
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