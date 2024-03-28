Испания сыграла товарищеский матч с Бразилией из-за отказа Аргентины

Сборная Испании хотела сыграть товарищеский матч против Аргентины, но аргентинская федерация футбола запросили сумму денег, которую испанская сторона сочла недопустимой, сообщает El Pa?s. Вместо этого испанская команда играла с Бразилией.

Сборные Испании и Бразилии сыграли вничью (3:3) на стадионе «Сантьяго Бернабеу» во вторник, 26 марта. Бразильцы ушли от поражения на 7-й добавленной минуте встречи, реализовав пенальти.