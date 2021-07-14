Футбол
Товарищеские матчи
Новости Евро-2020 Сборная России Результаты Тинькофф РПЛ
Суперкубок России
Кубок Матч Премьер 2021
Новости   //    Футбол   //    Товарищеские матчи

Витория назвал хорошим результатом победу «Спартака» над «Рубином»

14 июля 2021, 23:34
Руй Витория. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Руй Витория. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Главный тренер «Спартака» Руй Витория после победы над «Рубином» (4:0) в матче Кубка Матч Премьер подвел итоги встречи.

«Хорошая победа. Сегодня мы играли против отличного соперника, который прекрасно знает, что делать на поле. Они играют очень умно. Нам нужно было сыграть против них соответствующе. Ребята выполнили мою установку и сыграли умно. Даже в обороне мы контролировали ход игры. В атаке была установка грамотно распоряжаться мячом, пытаться проводить быстрые атаки.

В первом тайме был тот же состав, что и в прошлом матче. Из-за этого в конце первого тайма ребятам не хватало свежести. Во втором тайме обновили состав, вышли свежие игроки. Как следствие, было больше атак и голов. Хороший результат, работаем дальше», — сказал Витория на пресс-конференции.

В составе красно-белых в игре с казанцами голы забили Виктор Мозес, Александр Соболев, Роман Зобнин и Георгий Джикия.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Владимир Пушкарев все материалы автора

Читайте также

«Спартак» — «Рубин»: стартовые составы команд
Многодетная мать оставила коляску с малолетним ребенком в подъезде
Придет ли Пугачева на похороны экс-супруга Стефановича
Татьяну Догилеву выписали из больницы после ковидной пневмонии
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 1-й тур: старт чемпионата России — расписание и результаты матчей, новости и обзоры