Витория назвал хорошим результатом победу «Спартака» над «Рубином»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория после победы над «Рубином» (4:0) в матче Кубка Матч Премьер подвел итоги встречи.

«Хорошая победа. Сегодня мы играли против отличного соперника, который прекрасно знает, что делать на поле. Они играют очень умно. Нам нужно было сыграть против них соответствующе. Ребята выполнили мою установку и сыграли умно. Даже в обороне мы контролировали ход игры. В атаке была установка грамотно распоряжаться мячом, пытаться проводить быстрые атаки.

В первом тайме был тот же состав, что и в прошлом матче. Из-за этого в конце первого тайма ребятам не хватало свежести. Во втором тайме обновили состав, вышли свежие игроки. Как следствие, было больше атак и голов. Хороший результат, работаем дальше», — сказал Витория на пресс-конференции.

В составе красно-белых в игре с казанцами голы забили Виктор Мозес, Александр Соболев, Роман Зобнин и Георгий Джикия.