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Сегодня, 14:07

Терешин: «Матч легенд Белоруссии и России не разогрев перед игрой основных команд»

Алина Савинова
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Руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин рассказал о планах провести матч между легендами сборных России и Белоруссии.

«Думаем о матче легенд Белоруссия — Россия в Минске в мае-июне. Но пока дата не определена, просто есть такие мысли. Будет ли игра привязана к матчу основных команд? Безусловно. Но эту игру обязательно нужно делать перед основным матчем. Она должна быть отдельным праздником, а не разогревом. Сейчас мы должны внутри это обсудить, обговорить с Республикой Беларусь. Но мне кажется это хорошей идеей, которая может стать хорошим событием», — приводит «РБ Спорт» слова Терешина.

Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что было достигнуто соглашение о проведении товарищеского матча между сборными России и Белоруссии в июне в Минске.

Источник: РБ Спорт
Сборная Белоруссии по футболу
Сборная России по футболу
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