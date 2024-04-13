Сборная России не сыграет с Китаем в 2024 году

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что сборная России не сыграет с Китаем в 2024 году.

«Сборная Китая пока играет отборочный турнир к официальным соревнованиям. В 2024 году у них нет свободных окон», — приводит слова Митрофанова ТАСС.

В марте президент РФС Александр Дюков сообщал, что организация ведет переговоры с китайской стороной о проведении товарищеского матча.

Ранее РФС объявил, что национальная команда проведет товарищеский матч с Белоруссией 8 июня в Минске.