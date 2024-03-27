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Сборная Аргентины в товарищеском матче обыграла Коста-Рику, Угальде забил гол

Сергей Разин
корреспондент
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27 марта. Сборная Аргентины обыграла Коста-Рику (3:1).
Фото USA Today Sports

Сборная Аргентины в товарищеском матче обыграла Коста-Рику со счетом 3:1.

На гол Манфреда Угальде, который зимой перешел в «Спартак», аргентинцы ответили точными ударами Анхеля Ди Марии, Алексиса Макаллистера и Лаутаро Мартинеса.

Матч из-за травмы пропустил капитан аргентинской сборной Лионель Месси.

Летом Аргентина в Кубке Америки сыграет в группе A с Канадой, Перу и Чили. Коста-Рика в квалификации на ЧМ-2026 6 июня сыграет с Сент-Китс и Невис.

Товарищеские матчи.
27 мар, 05:45. Los Angeles Memorial Coliseum (Лос-Анджелес)
Аргентина
3:1
Коста-Рика

Сборная Аргентины по футболу
Сборная Коста-Рики по футболу
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