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Скалони: «Только Месси и Ди Марии гарантированы места в заявке на Кубок Америки»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поделился впечатлениями от победы в товарищеском матче против Коста-Рики (3:1).

«Мы довольны тем, как прошли товарищеские игры. В итоге мы увидели, что легких соперников не бывает. Вторая игра была для нас очень полезной, я увидел зрелую команду. В команде всегда было много полузащитников, быстроногих игроков. На этой позиции мы достаточно хорошо прикрыты. Только Месси и Ди Марии гарантированы места в заявке на Кубок Америки», — сказал Скалони на пресс-конференции.

Летом Аргентина в Кубке Америки сыграет в группе A с Канадой, Перу и Чили.

Анхель Ди Мария
Лионель Месси
Сборная Аргентины по футболу
Лионель Скалони
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