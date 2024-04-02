Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 13:45

Романцев: «Согласен с Карпиным: в игре Головина, Захаряна и Миранчука появились черты европейского стиля»

Александр Львов
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Сборная России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Легендарный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев в интервью «СЭ» прокомментировал игру полузащитников Арсена Захаряна, Александра Головина и Алексея Миранчука за сборную России.

— После матча с Сербией (сборная России выиграла со счетом 4:0, — Прим. «СЭ») Карпин отметил, что Захарян стал быстрее принимать решения на поле. То же относится и к Головину с Алексеем Миранчуком. Говорит ли это о том, что быстрота игрового мышления — одно из главных требований европейского футбола, чего нам зачастую не хватает?

— Согласен с Валерием: в действиях каждого из этой троицы появились черты европейского стиля. Они стали качественнее работать с мячом, стараются поскорее расстаться с ним, добавляя скорости атаке и не позволяя сопернику перестроиться в обороне.

При характерной для Европы жесткой опеке по всему полю это важное качество. Промедлишь — можешь потерять мяч и пропустить ответный ход соперника. Таковы требования. И чем быстрее их усваиваешь, тем больше шансов заиграть в основном составе. Кому-то это удается сразу, а кому-то нужно время, которого у легионера в обрез — на тебя затрачены деньги, поэтому давай их отрабатывай! Тот же Головин не сразу вышел на лидерские позиции в «Монако». Но все-таки доказал, что в нем не ошиблись. Не очень гладко начинал в «Аталанте» Миранчук, имя которого сейчас все громче звучит в серии А. Теперь вот набирает в «Сосьедад» Захарян, который тяжело встраивался в новую команду. И наверняка это радует Карпина, который и сам поиграл в этом клубе.

Помню, когда уезжал в Италию Аленичев, я не сомневался, что с его быстротой мышления и умением чувствовать партнеров у Димки все получится. И не ошибся. Как не ошибся и в зарубежной карьере Мостового с Карпиным. Уверен, что окажись в свое время в «Баварии» Титов, то и он бы в бундеслиге не затерялся. Потому что знал: Егор — мужик с настоящим характером, без которого большим игроком не становятся. И это особенно важно, поскольку тонкостям европейского футбола не учат. Клуб тебя купил, а дальше смотри, осваивайся, учись. Сумеешь проявить волю, перетерпеть трудности — выживешь! Других вариантов нет. И контракт легионера — это не только переход на европейские игровые рельсы, но еще и проверка себя на прочность. Похоже, Головин, Миранчук и Захарян это поняли.

Успехов вам, друзья, и таких же ярких побед, как эта мартовская, над Сербией!

Квинси Промес. «Промес был знаковой фигурой «Спартака», но не настолько, чтобы не забивать в трех матчах!» Интервью Романцева

Александр Головин
Алексей Миранчук
Арсен Захарян
Валерий Карпин
Олег Романцев
Сборная России по футболу
1
Читайте также
Российские пранкеры атаковали руководителей МОК и ВАДА
Биография Анастасии Потаповой: карьера теннисистки и свадьба с русским казахом
Атака БПЛА на Татарстан: что известно о происшествии
Руководство идет в церковь, Бонгонда хочет видеть «убийц», а Мостовой опять против Абаскаля. Что происходит в «Спартаке» перед кубковым матчем с «Зенитом»
В многоквартирном доме в Москве сорвался лифт с девушкой и ее собакой
Перекрыт канал поставки взрывчатки с Украины через ЕС под видом церковной утвари
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Аршавин — о будущем Карпина: «Другого тренера для сборной нет»
Новости
RSS RSS
Все новости