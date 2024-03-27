Полузащитник «Реала» и сборной Франции Эдуардо Камавинга из-за травмы не смог доиграть товарищеский матч с Чили (3:2). Хавбек был заменен в первом тайме.

По данным As, игрок прошел медицинское обследование на базе «Реала». У француза диагностировано небольшое растяжение связок левого голеностопа.

Ожидается, что Камавинга сможет принять участие в матче «Реал» — «Атлетик» в ла лиге 31 марта.