Полузащитник «Балтики» Аванесян прокомментировал дебют за сборную Армении

Полузащитник «Балтики» Тигран Аванесян поделился мнением о дебюте за сборную Армении в товарищеском матче против сборной Чехии (1:2).

«Непередаваемые эмоции. Очень рад, что дебютировал за национальную сборную. Это честь для каждого армянского футболиста играть за сборную своей страны. Спасибо тренерскому штабу за доверие и возможность дебютировать на международной арене. Как только я поменял гражданство, у меня была главная задача попасть в основную сборную. Одна ступень уже пройдена, дебют есть. Это только начало, хочется дальше закрепляться в основной сборной и помогать команде. Буду для этого делать все возможное, чтобы сборная добилась больших побед», — цитирует Аванесяна Metaratings.ru.

23-летний уроженец Калининграда выступает за «Балтику» с июля 2023 года после перехода из структуры ЦСКА.