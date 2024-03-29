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Сегодня, 13:13

Полузащитник «Балтики» Аванесян прокомментировал дебют за сборную Армении

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Балтики» Тигран Аванесян поделился мнением о дебюте за сборную Армении в товарищеском матче против сборной Чехии (1:2).

«Непередаваемые эмоции. Очень рад, что дебютировал за национальную сборную. Это честь для каждого армянского футболиста играть за сборную своей страны. Спасибо тренерскому штабу за доверие и возможность дебютировать на международной арене. Как только я поменял гражданство, у меня была главная задача попасть в основную сборную. Одна ступень уже пройдена, дебют есть. Это только начало, хочется дальше закрепляться в основной сборной и помогать команде. Буду для этого делать все возможное, чтобы сборная добилась больших побед», — цитирует Аванесяна Metaratings.ru.

23-летний уроженец Калининграда выступает за «Балтику» с июля 2023 года после перехода из структуры ЦСКА.

Источник: https://metaratings.ru/news/poluzashitnik-baltiki-avanesyan-vyskazalsya-o-debyute-za-sbornuyu-armenii-348202/
Сборная Армении по футболу
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