Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 17:40

Глеб примет участие в матче против легенд сборной России

Зарина Халимхонова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Легенда белорусского футбола, игравший в европейских чемпионатах, Александр Глеб в разговоре с «СЭ» подтвердил свое участие в матче между легендами сборных России и Белоруссии.

«Конечно, приеду и буду участвовать в товарищеской встрече легенд национальных команд России и Беларуси. Буду рад со всеми увидеться», — сказал Глеб «СЭ».

Ранее руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин рассказал о планах провести матч между легендами национальных команд России и Белоруссии.

Александр Глеб
Сборная Белоруссии по футболу
Сборная России по футболу
0
Читайте также
«Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» в ответном матче Кубка России
Форвард «Тампы» Кучеров сделал 100 передач за сезон НХЛ
В Дагестане жестко задержали главу МЧС Чечни Цакаева
Слишкович с горечью поражения рассказал о будущем Джикии, а Зарема разочаровалась в команде Семака. Что произошло после матча «Зенит» - «Спартак»
СМИ обнаружили считавшегося погибшим миллиардера у любовницы в Москве
Неизвестный в маске устроил взрыв в отделении Сбербанка в Омске
Популярное видео
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Выиграй футболку сборной Сербии!

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости