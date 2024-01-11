Выяснилось, что может помешать трансферу Мбаппе в «Ливерпуль»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе определится с клубом, в котором продолжит карьеру, в ближайшие несколько недель, сообщает ESPN.

По данным источника, француз выбирает между «Ливерпулем» и «Реалом». Мбаппе является поклонником «Ливерпуля» и Юргена Клоппа и не исключает своего перехода в АПЛ.

Трансферу 22-летнего игрока в английский клуб может помешать его высокая текущая зарплата. Мерсисайдцы вряд ли смогут выплачивать Килиану около 650 тысяч евро в неделю. Однако Мбаппе может согласиться на меньший размер оклада при получении солидного подписного бонуса за переход в качестве свободного агента.

1 января сообщалось, что «Реал» сделал официальное предложение французскому футболисту и установил крайний срок для принятия решения — середину января.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» пытается убедить Мбаппе, акцентируя внимание на превосходстве АПЛ над испанской ла лигой.

В текущем сезоне форвард провел 24 матча за «ПСЖ», забил 25 мячей и отдал 3 голевые передачи. Его контракт с парижанами истекает в конце сезона, поэтому футболист уже сейчас может свободно вести переговоры с другими клубами.