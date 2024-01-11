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Сегодня, 09:26

Выяснилось, что может помешать трансферу Мбаппе в «Ливерпуль»

Виктория Кравченко
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Килиан Мбаппе.
Фото AFP

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе определится с клубом, в котором продолжит карьеру, в ближайшие несколько недель, сообщает ESPN.

По данным источника, француз выбирает между «Ливерпулем» и «Реалом». Мбаппе является поклонником «Ливерпуля» и Юргена Клоппа и не исключает своего перехода в АПЛ.

Трансферу 22-летнего игрока в английский клуб может помешать его высокая текущая зарплата. Мерсисайдцы вряд ли смогут выплачивать Килиану около 650 тысяч евро в неделю. Однако Мбаппе может согласиться на меньший размер оклада при получении солидного подписного бонуса за переход в качестве свободного агента.

1 января сообщалось, что «Реал» сделал официальное предложение французскому футболисту и установил крайний срок для принятия решения — середину января.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» пытается убедить Мбаппе, акцентируя внимание на превосходстве АПЛ над испанской ла лигой.

В текущем сезоне форвард провел 24 матча за «ПСЖ», забил 25 мячей и отдал 3 голевые передачи. Его контракт с парижанами истекает в конце сезона, поэтому футболист уже сейчас может свободно вести переговоры с другими клубами.

Килиан Мбаппе
ФК Ливерпуль
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 17 12 4 1 42-14 40
2
 Ницца 17 10 5 2 19-9 35
3
 Монако 17 10 3 4 33-22 33
4
 Брест 17 9 4 4 25-15 31
5
 Лилль 17 7 7 3 21-14 28
6
 Марсель 17 7 6 4 25-18 27
7
 Ланс 17 7 5 5 21-17 26
8
 Реймс 17 8 2 7 22-23 26
9
 Страсбур 17 6 5 6 18-22 23
10
 Ренн 17 4 7 6 23-22 19
11
 Монпелье 17 4 7 6 19-21 19
12
 Гавр 17 4 7 6 16-19 19
13
 Нант 17 5 3 9 19-28 18
14
 Метц 17 4 4 9 16-27 16
15
 Лион 17 4 4 9 16-27 16
16
 Тулуза 17 2 8 7 15-23 14
17
 Лорьян 17 2 6 9 21-35 12
18
 Клермон Фут 17 2 5 10 11-26 11
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Лилль – Лорьян
 - : -
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Брест – Монпелье
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

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Виссам Бен-Йеддер

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