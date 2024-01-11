Президент «Реала» заявил, что клубу нужен Мбаппе

Президент «Реала» Флорентино Перес ответил на вопрос фанатов о форварде «ПСЖ» Килиане Мбаппе после победы над «Атлетико» в Суперкубке Испании (5:3, ДВ).

— Пожалуйста, нам нужен Килиан — сказал болельщик.

— Я с вами согласен, — ответил Флорентино, которого цитирует RMC Sport.

1 января сообщалось, что «Реал» сделал официальное предложение французскому футболисту и установил крайний срок для принятия решения — середину января.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» пытается убедить Мбаппе, акцентируя внимание на превосходстве АПЛ над испанской ла лигой.

Его контракт с парижанами истекает в конце сезона, поэтому футболист уже сейчас может свободно вести переговоры с другими клубами.