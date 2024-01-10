«Лион» купил 18-летнего нападающего «Гента» Фофана за 17 миллионов евро

«Лион» объявил о переходе нападающего «Гента» Малика Фофана.

Контракт с 18-летним бельгийцем рассчитан до лета 2028 года. «Лион» заплатил «Генту» 17 миллионов евро за форварда молодежной сборной Бельгии.

Также в контракте прописаны 5 миллионов евро, которые «Гент» может получить в качестве бонуса. Помимо этого, бельгийцы будут претендовать на 20 процентов от перепродажи игрока.

В этом сезоне Фофана провел за «Гент» 31 матч, забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.