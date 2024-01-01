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Сегодня, 17:40

«ПСЖ» разработал план по уходу Мбаппе, а «Реал» ждет от игрока решения о трансфере

Ана Горшкова
Корреспондент
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Килиан Мбаппе.
Фото AFP

«ПСЖ» уже разработал план в случае ухода нападающего клуба Килиана Мбаппе, так как «Реал» сделал предложение футболисту.

Как сообщает AS, мадридский клуб сделал сегодня, 1 января, официальное предложение 25-летнему форварду и установил крайний срок для принятия решения — середину января.

По данным The Athletic, «ПСЖ» уже разработал все бюджеты и планы, готовясь к возможному уходу своего звездного игрока. Парижане по-прежнему хотят, чтобы Мбаппе остался в команде, и не теряет надежды заключить с ним новый контракт. «ПСЖ» сэкономит около 40 миллионов на зарплатах, если Мбаппе перейдет в «Реал» в этом месяце, но в настоящее время они ведут переговоры о продлении контракта его брата Итана, что может повлиять на его окончательное решение.

Ранее сообщалось, что Мбаппе хочет получать в «Реале» вдвое больше, чем нынешние лидеры мадридского клуба.

Действующее соглашение француза с «ПСЖ» истекает летом 2024 года. В текущем сезоне форвард сыграл 22 матча во всех турнирах, забил 21 гол и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.

Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
3
1
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«ПСЖ» объявил о подписании 20-летнего защитника Бералдо
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 17 12 4 1 42-14 40
2
 Ницца 17 10 5 2 19-9 35
3
 Монако 17 10 3 4 33-22 33
4
 Брест 17 9 4 4 25-15 31
5
 Лилль 17 7 7 3 21-14 28
6
 Марсель 17 7 6 4 25-18 27
7
 Ланс 17 7 5 5 21-17 26
8
 Реймс 17 8 2 7 22-23 26
9
 Страсбур 17 6 5 6 18-22 23
10
 Ренн 17 4 7 6 23-22 19
11
 Монпелье 17 4 7 6 19-21 19
12
 Гавр 17 4 7 6 16-19 19
13
 Нант 17 5 3 9 19-28 18
14
 Метц 17 4 4 9 16-27 16
15
 Лион 17 4 4 9 16-27 16
16
 Тулуза 17 2 8 7 15-23 14
17
 Лорьян 17 2 6 9 21-35 12
18
 Клермон Фут 17 2 5 10 11-26 11
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Лилль – Лорьян
 - : -
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Брест – Монпелье
 - : -
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Нант – Клермон Фут
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П
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