Стали известны главные аргументы «Ливерпуля» в переговорах с Мбаппе

«Ливерпуль» пытается договориться о переходе форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, основным аргументом мерсисайдцев в переговорах считается уровень АПЛ. По мнению боссов «Ливерпуля», чемпионат Англии — сильнейший Европе, в том числе опережает испанскую ла лигу, в которой выступает «Реал», также претендующий на Мбаппе.

Кроме того, в «Ливерпуле» акцентируют внимание на том, что 25-летний француз станет единственным лидером «Ливерпуля», поскольку форвард Мохамед Салах может покинуть клуб.

В текущем сезоне Мбаппе провел 24 матча за «ПСЖ», забил 25 мячей и отдал 3 голевые передачи. Его контракт с парижанами истекает в конце сезона, поэтому футболист уже сейчас может свободно вести переговоры с другими клубами.