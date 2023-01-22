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Сегодня, 10:21

В Саудовской Аравии высказались о трансфере Месси

Виталий Косик
Корреспондент
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Лионель Месси.
Фото Global Look Press

Генеральный секретарь федерации футбола Саудовской Аравии Ибрагим Алкассим высказался о возможном трансфере нападающего сборной Аргентины и «ПСЖ» Лионеля Месси в «Аль-Хиляль».

«Пока мне ничего неизвестно по этому поводу. Хотя не буду скрывать, что мы хотели бы видеть Лионеля в Саудовской Аравии. Наша идея состоит в том, чтобы улучшать футбол в стране. Поэтому хотим, чтобы Месси и Роналду снова играли вместе в одной лиге», — приводит слова Алкассима Marca.

В декабре 2022 года португальский нападающий Криштиану Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» на два года. Последней командой форварда был «Манчестер Юнайтед», который он покинул после скандального интервью журналисту Пирсу Моргану.

Ранее сообщалось, что отец Месси ведет переговоры с «Аль-Хилялем» о переходе сына. Позже некоторые СМИ опровергли эту информацию.

35-летний аргентинец выступает за «ПСЖ» с августа 2021 года. В текущем сезоне он провел 21 матч во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал 14 результативных передач.

Его действующий контракт с парижской командой истекает в июне 2023 года.

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26%

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Ливерпуль 0
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ИТБ1 (1.5)

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ФК Аль-Хиляль
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Футбол
ФК Аль-Наср
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
1
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1
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2
 Ланс 19 13 5 1 32-13 44
3
 Марсель 19 13 3 3 39-16 42
4
 Монако 19 11 4 4 42-26 37
5
 Ренн 19 11 4 4 36-20 37
6
 Лилль 19 10 4 5 35-25 34
7
 Лорьян 19 9 5 5 31-29 32
8
 Клермон Фут 19 8 4 7 24-27 28
9
 Лион 19 7 4 8 28-23 25
10
 Реймс 19 5 10 4 21-23 25
11
 Ницца 19 6 7 6 22-20 25
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