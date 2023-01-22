В Саудовской Аравии высказались о трансфере Месси

Генеральный секретарь федерации футбола Саудовской Аравии Ибрагим Алкассим высказался о возможном трансфере нападающего сборной Аргентины и «ПСЖ» Лионеля Месси в «Аль-Хиляль».

«Пока мне ничего неизвестно по этому поводу. Хотя не буду скрывать, что мы хотели бы видеть Лионеля в Саудовской Аравии. Наша идея состоит в том, чтобы улучшать футбол в стране. Поэтому хотим, чтобы Месси и Роналду снова играли вместе в одной лиге», — приводит слова Алкассима Marca.

В декабре 2022 года португальский нападающий Криштиану Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» на два года. Последней командой форварда был «Манчестер Юнайтед», который он покинул после скандального интервью журналисту Пирсу Моргану.

Ранее сообщалось, что отец Месси ведет переговоры с «Аль-Хилялем» о переходе сына. Позже некоторые СМИ опровергли эту информацию.

35-летний аргентинец выступает за «ПСЖ» с августа 2021 года. В текущем сезоне он провел 21 матч во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал 14 результативных передач.

Его действующий контракт с парижской командой истекает в июне 2023 года.