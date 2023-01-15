BBC: Месси не получал предложения от «Аль-Хиляля»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси не получал предложения от «Аль-Хиляля», сообщает BBC со ссылкой на эксперта Гиллема Балаге.

«Предложения от «Аль-Хиляль» не поступало. Сейчас его мотивация — остаться в Европе. Он фаворит на получение «Золотого мяча». Месси все еще в Лиге чемпионов, у него большие цели после победы на чемпионате мира.

Мало того, что нет смысла обращаться к нему с этим предложением, его просто не существовало», — отмечает Балаге.

Ранее сообщалось, что отец Месси ведет переговоры с «Аль-Хилялем» о переходе сына.

35-летний аргентинец выступает за «ПСЖ» с августа 2021 года. В текущем сезоне он провел 20 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал 14 результативных передач.

Его действующий контракт с «ПСЖ» истекает в июне 2023 года.