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Сегодня, 21:17

Отец Месси ведет переговоры с «Аль-Хилялем» о переходе сына

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Лионель Месси.
Фото Global Look Press

Хорхе Месси, отец и агент нападающего сборной Аргентины и французского «ПСЖ» Лионеля Месси, ведет переговоры с саудовским клубом «Аль-Хиляль» о возможном переходе сына, сообщает Daily Mail.

По информации источника, отец Месси находится в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде, где ведет переговоры о заключении контракта с зарплатой около 300 миллионов евро за сезон.

35-летний форвард выступает за «ПСЖ» с августа 2021 года. Всего за французский коллектив он провел 54 матча, забил 24 мяча и отдал 29 результативных передач. Его контракт с «ПСЖ» истекает в июне 2023 года.

Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-11627373/Lionel-Messis-agent-dad-Jorge-rumoured-Saudi-Arabia-discuss-son-joining-Al-Hilal.html
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