Отец Месси ведет переговоры с «Аль-Хилялем» о переходе сына

Хорхе Месси, отец и агент нападающего сборной Аргентины и французского «ПСЖ» Лионеля Месси, ведет переговоры с саудовским клубом «Аль-Хиляль» о возможном переходе сына, сообщает Daily Mail.

По информации источника, отец Месси находится в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде, где ведет переговоры о заключении контракта с зарплатой около 300 миллионов евро за сезон.

35-летний форвард выступает за «ПСЖ» с августа 2021 года. Всего за французский коллектив он провел 54 матча, забил 24 мяча и отдал 29 результативных передач. Его контракт с «ПСЖ» истекает в июне 2023 года.