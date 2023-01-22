Тренер «Лиона» Блан: «В Кубке главное пройти дальше»

Главный тренер «Лиона» Лоран Блан прокомментировал победу своей команды в матче 1/16 финала Кубка Франции против «Шамбери».

«Первый тайм сумел удовлетворить в некоторой степени, но после перерыва мы были менее хороши, особенно в части распоряжения мячом. Но в Кубке главное — пройти дальше. Мы не выигрываем много матчей, но, когда вы выигрываете один раз со счетом 3:0, вы, как всегда, должны это анализировать», — приводит слова Блана RMC Sport.

В чемпионате Франции «Лион» занимает 9-е место, набрав 25 очков за 19 матчей.