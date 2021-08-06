Только «ПСЖ» контактировал с Месси с четверга
23:08
«ПСЖ» является единственным клубом, который контактировал с нападающим Лионелем Месси после того, как 5 августа официально стало известно, что он не подпишет контракт с «Барселоной», сообщает журналист Фабрицио Романо.
Французский клуб уверен, что ему удастся заключить соглашение с аргентинцем. Договор будет подписан по схеме «2+1».
Переговоры между сторонами идут удачно, и соглашение может быть достигнуто в ближайшее время.
34-летний нападающий в прошлом сезоне провел 47 матчей за испанский клуб и забил 38 мячей при 14 голевых передачах.
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Материалы сюжета: Лионель Месси ушел из «Барселоны», каталонский клуб объявил об уходе Лео, новый клуб Месси, новости и материалы
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