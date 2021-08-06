Только «ПСЖ» контактировал с Месси с четверга

«ПСЖ» является единственным клубом, который контактировал с нападающим Лионелем Месси после того, как 5 августа официально стало известно, что он не подпишет контракт с «Барселоной», сообщает журналист Фабрицио Романо.

Французский клуб уверен, что ему удастся заключить соглашение с аргентинцем. Договор будет подписан по схеме «2+1».

Переговоры между сторонами идут удачно, и соглашение может быть достигнуто в ближайшее время.

34-летний нападающий в прошлом сезоне провел 47 матчей за испанский клуб и забил 38 мячей при 14 голевых передачах.