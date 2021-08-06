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«Монако» — «Нант»: команда Головина должна играть в большинстве, судья ошибочно не удалил игрока гостей

23:01
Скриншот эфира телеканала &quot;Матч ТВ&quot;. Скриншот эфира телеканала &quot;Матч ТВ&quot;. Скриншот эфира телеканала &quot;Матч ТВ&quot;. Скриншот эфира телеканала &quot;Матч ТВ&quot;.
Скриншот эфира телеканала &amp;quot;Матч ТВ&amp;quot;.
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На 38-й минуте матча 1-го тура чемпионата Франции «Монако» — «Нант» арбитр Антони Готье ошибочно не удалил полузащитника гостей Людовика Бласа.

Тот сыграл очень грубо против Бенуа Бадиашиля, ударил его шипами и едва не нанес серьезную травму, но не получил ни красную, ни желтую карточку. Видеоарбитры не вмешались в действия судьи.

Монако — Нант

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Александр Бобров все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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