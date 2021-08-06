«Монако» — «Нант»: команда Головина должна играть в большинстве, судья ошибочно не удалил игрока гостей
23:01
На 38-й минуте матча 1-го тура чемпионата Франции «Монако» — «Нант» арбитр Антони Готье ошибочно не удалил полузащитника гостей Людовика Бласа.
Тот сыграл очень грубо против Бенуа Бадиашиля, ударил его шипами и едва не нанес серьезную травму, но не получил ни красную, ни желтую карточку. Видеоарбитры не вмешались в действия судьи.
Читайте также
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю