Месси согласовал зарплату и детали контракта с «ПСЖ» и летит в Париж
13:15
Экс-нападающий «Барселоны» Лионель Месси договорился о контракте с «ПСЖ», информирует в Twitter итальянский журналист Фабрицио Романо. Ожидается, что сегодня он прилетит в Париж.
По информации источника, соглашение 34-летнего аргентинца рассчитано на два сезона с возможностью продления еще на год — до июня 2024-го. Годовая зарплата форварда составит около 35 миллиона евро с бонусами.
Месси с 2004 года выступал за основной состав «Барселоны». Сторонам не удалось зарегестрировать новое соглашение в лиге, после чего клуб объявил об уходе аргентинца.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1425034569368195084
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