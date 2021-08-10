Месси согласовал зарплату и детали контракта с «ПСЖ» и летит в Париж

Экс-нападающий «Барселоны» Лионель Месси договорился о контракте с «ПСЖ», информирует в Twitter итальянский журналист Фабрицио Романо. Ожидается, что сегодня он прилетит в Париж.

По информации источника, соглашение 34-летнего аргентинца рассчитано на два сезона с возможностью продления еще на год — до июня 2024-го. Годовая зарплата форварда составит около 35 миллиона евро с бонусами.

Месси с 2004 года выступал за основной состав «Барселоны». Сторонам не удалось зарегестрировать новое соглашение в лиге, после чего клуб объявил об уходе аргентинца.