Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал «СЭ» переход нападающего Лионеля Месси в французский «ПСЖ».

«Месси — это огромное усиление для Парижа. Лучший футболист в мире переходит в такой клуб, это праздник для французской лиги. После покупок Рамоса, Хакими, Донаруммы «ПСЖ» станет одной из самых главных команд, претендующих на победу в Лиге чемпионов. Французская лига станет, наконец-то, интересной. Я думаю, если бы не пандемия, Месси никогда не ушел из «Барселоны», были бы возможности продлить его контракт. Это жизнь, всему есть свой конец. Хотелось бы, конечно, посмотреть Месси в АПЛ, но в «ПСЖ» ему будет намного лучше», — сказал Радимов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Данилой Фролкиным.

Месси с 2004 года выступал за основной состав «Барселоны». Сторонам не удалось зарегистрировать новое соглашение в лиге, после чего клуб объявил об уходе аргентинца.