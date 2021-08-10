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Радимов — о переходе Месси в «ПСЖ»: «Огромное усиление для французской лиги»

15:04
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Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал «СЭ» переход нападающего Лионеля Месси в французский «ПСЖ».

«Месси — это огромное усиление для Парижа. Лучший футболист в мире переходит в такой клуб, это праздник для французской лиги. После покупок Рамоса, Хакими, Донаруммы «ПСЖ» станет одной из самых главных команд, претендующих на победу в Лиге чемпионов. Французская лига станет, наконец-то, интересной. Я думаю, если бы не пандемия, Месси никогда не ушел из «Барселоны», были бы возможности продлить его контракт. Это жизнь, всему есть свой конец. Хотелось бы, конечно, посмотреть Месси в АПЛ, но в «ПСЖ» ему будет намного лучше», — сказал Радимов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Данилой Фролкиным.

Месси с 2004 года выступал за основной состав «Барселоны». Сторонам не удалось зарегистрировать новое соглашение в лиге, после чего клуб объявил об уходе аргентинца.

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Сергей Федоров все материалы автора

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Материалы сюжета: Лионель Месси и «ПСЖ»: Месси ушел из «Барселоны», каталонский клуб объявил об уходе Лео, новый клуб Месси, новости и материалы