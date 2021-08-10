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Доннарумма высказался по поводу вероятного прихода Месси в «ПСЖ»

05:28
Джанлуиджи Доннарумма. Фото Instagram
Джанлуиджи Доннарумма. Фото Instagram
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Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал возможный переход в парижский клуб нападающего Лионеля Месси, у которого закончился контракт с «Барселоной».

«Я чувствую себя хорошо и очень рад быть частью «ПСЖ». Надеюсь сделать для команды все, что в моих силах. Буду рад, если Лео приедет в Париж. Месси — сильнейший в мире, я очень рад видеть его в команде», — сказал Доннарумма в эфире Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Месси согласовал с французским клубом контракт, рассчитанный на два года.

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Евгений Козинов все материалы автора

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