Доннарумма высказался по поводу вероятного прихода Месси в «ПСЖ»
05:28
Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал возможный переход в парижский клуб нападающего Лионеля Месси, у которого закончился контракт с «Барселоной».
«Я чувствую себя хорошо и очень рад быть частью «ПСЖ». Надеюсь сделать для команды все, что в моих силах. Буду рад, если Лео приедет в Париж. Месси — сильнейший в мире, я очень рад видеть его в команде», — сказал Доннарумма в эфире Sky Sports.
Ранее сообщалось, что Месси согласовал с французским клубом контракт, рассчитанный на два года.
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Материалы сюжета: Лионель Месси ушел из «Барселоны», каталонский клуб объявил об уходе Лео, новый клуб Месси, новости и материалы
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