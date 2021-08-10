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«ПСЖ» уже расстелил красную ковровую дорожку на стадионе перед приездом Месси

21:27
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«ПСЖ» заканчивает подготовку к приезду нападающего Лионеля Месси. Ко входу на стадион для него была специально расстелена красная ковровая дорожка.

Чуть ранее «ПСЖ» анонсировал переход нападающего, покинувшего «Барселону» на правах свободного агента. 34-летний аргентинец уже успешно прошел медобследование.

Месси с 2004 года выступал за основной состав «Барселоны». Сторонам не удалось зарегистрировать новое соглашение в лиге, после чего клуб объявил об уходе аргентинца.

Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем «Золотого мяча». В прошедшем сезоне он принял участие в 35 матчах чемпионата Испании, в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач.

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Иван Шитик все материалы автора

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Материалы сюжета: Лионель Месси и «ПСЖ»: Месси ушел из «Барселоны», каталонский клуб объявил об уходе Лео, новый клуб Месси, новости и материалы