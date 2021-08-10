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Месси успешно прошел медицинское обследование перед подписанием контракта с «ПСЖ»

19:48
Лионель Месси. Фото ФК «Барселона».
Лионель Месси. Фото ФК «Барселона».
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Нападающий Лионель Месси успешно прошел медицинское обследование перед переходом в «ПСЖ». Теперь он отправится в отель, где будет вновь изучать бумаги по контракту, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Перед публикой Месси выступит завтра на специальной пресс-конференции. Парижане назначили ее на 11.00 по местному времени.

По информации источника, соглашение будет рассчитано на два сезона с возможностью продления еще на один. Зарплата аргентинского форварда составит около 35 миллионов евро в год с учетом бонусов.

5 августа «Барселона» объявила об уходе Месси. Сине-гранатовые не смогли зарегистрировать в лиге новый контракт с игроком из-за финансовых правил чемпионата Испании.

Месси является воспитанником каталонского клуба. Он дебютировал в основной команде в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем «Золотого мяча». В прошедшем сезоне он принял участие в 35 матчах чемпионата Испании, в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач.

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Иван Шитик все материалы автора

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