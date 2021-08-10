«ПСЖ» анонсировал трансфер Месси

«ПСЖ» в официальных сетях анонсировал предстоящий переход нападающего Лионеля Месси во французский клуб.

В ролике заметно много отсылок, которые намекают именно на Месси: эмблема сборной Аргентины, шесть Золотых мячей, роспись на документе (подписание контракта) и место в раздевалке между 10-м номером Неймара и 7-м номером Мбаппе.

Месси будет получать около 35 миллионов евро в год. Соглашение будет рассчитано на два года с возможностью продления и может быть продлено до июня 2024 года. В контракте предусмотрены бонусы.

34-летний Месси завоевал с «Барсой» 36 трофеев.

Летом прошлого года Месси хотел уйти из «Барселоны», но клуб не отпустил его, а 1 июля этого года он стал свободным агентом (то есть мог перейти в любой другой клуб без того, чтобы новой команде пришлось платить гигантские отступные).

В субботу Месси со слезами на глазах простился с клубом, поблагодарил фанатов и одноклубников.