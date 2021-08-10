Месси приехал в парижский отель. Там его уже ждала толпа фанатов

Нападающий Лионель Месси успешно прошел медобследование перед переходом в «ПСЖ». Затем он отправился в отель, где сможет перевести дух и подготовиться к завтрашнему дню.

11 августа пройдет специальная пресс-конференция, на которой он будет представлен в качестве игрока «ПСЖ».

Ранее отец 34-летнего футболиста подтвердил, что аргентинец подпишет контракт с «ПСЖ».

Контракт Месси с «Барселоной» истек 1 июля. В начале августа клуб сообщил, что соглашение продлено не будет.

Месси является воспитанником каталонского клуба, за основную команду которого дебютировал осенью 2004 года. Он всю карьеру провел в составе «Барселоны».

В составе испанского клуба Месси десять раз выигрывал чемпионат страны, семь раз становился обладателем Кубка и восемь раз — Суперкубка страны. Помимо этого, он четыре раза побеждал в Лиге чемпионов, по три раза выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Нападающий также шесть раз становился обладателем «Золотого мяча», что является рекордом.