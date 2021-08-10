Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо приехал в отель, где остановился Месси

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо приехал в отель, где остановился нападающий Лионель Месси. Они должны завершить переговоры по контракту.

??Llega el director deportivo del @PSG_inside, Leonardo, al hotel Royal Monceau para firmar el contrato de Leo Messi



??La afici?n le aclama como a un jugador m?s



?En los pr?ximos minutos, anuncio oficial



?En 10 min en @deportescope y desde las 23:30h en el @partidazocope pic.twitter.com/K80qixYyap — V?ctor Navarro (@victor_nahe) August 10, 2021

Месси будет получать около 35 миллионов евро в год. Соглашение будет рассчитано на два года с возможностью продления и может быть продлено до июня 2024 года. В контракте предусмотрены бонусы.

Контракт Месси с «Барселоной» истек 1 июля. В начале августа клуб сообщил, что соглашение продлено не будет. Причиной стали «экономические и структурные препятствия по правилам испанской ла лиги».