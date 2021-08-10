Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо приехал в отель, где остановился Месси
21:31
Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо приехал в отель, где остановился нападающий Лионель Месси. Они должны завершить переговоры по контракту.
Месси будет получать около 35 миллионов евро в год. Соглашение будет рассчитано на два года с возможностью продления и может быть продлено до июня 2024 года. В контракте предусмотрены бонусы.
Контракт Месси с «Барселоной» истек 1 июля. В начале августа клуб сообщил, что соглашение продлено не будет. Причиной стали «экономические и структурные препятствия по правилам испанской ла лиги».
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