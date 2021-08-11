«ПСЖ» показал, как прошел первый день Месси в Париже

Пресс-служба «ПСЖ» опубликовала видео, в котором показывается, как новичок команды Лионель Месси провел первый день в Париже.

В видеоролике показано, как 34-летний аргентинец приземляется в столице Франции, проходит медосмотр, приветствует болельщиков команды на улице, посещает стадион, встречается с руководством клуба и подписывает контракт.

Вчера, 10 августа «ПСЖ» объявил о заключении контракта с Месси. Футболист подписал соглашение на два года с опцией продления еще на один сезон. Игрок будет выступать под номером «30».